Agriculture : les légumes déréglés par les fortes chaleurs du mois d'octobre

Les chaleurs presque estivales que connaît la France durant le mois d’octobre ont des conséquences sur la maturité des fruits et légumes. Dans les champs, tomates et poivrons, qui sont pourtant des légumes d'été, continuent de régaler les clients.

Tomates, poivrons, concombres… Les légumes d’été jouent les prolongations au mois d’octobre. Les clients sont encore nombreux à venir cueillir leurs légumes et remplir leurs paniers chez un producteur. Vincent Liénard, gérant de la cueillette de Saint-Gratien (Val-d'Oise), se réjouit : "On a des légumes qui arrivent à maturité, contrairement à d’habitude. Ça peut aussi bien être des salades qui grossissent que des tomates qui rougissent, donc tous ces légumes qu’on n’est plus habitués à manger à cette époque-ci normalement."



Plus de 25 °C sous les oliviers

L’été indien fait aussi des dégâts. Les légumes d’hiver ont poussé trop vite, comme la mâche sous les serres d’un maraîcher. Il va devoir détruire 300 kilos de récolte. Il y a également plus de 25 °C sous les oliviers. Ainsi, même le Sud-est enregistre des températures trop douces pour la saison. De quoi déboussoler toutes les plantes, les fleurs comme les arbres fruitiers.