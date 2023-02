Finlande : à la découverte des élagueurs du ciel

À l’échelle européenne, à peine une vingtaine de pilotes sont capables d’une telle prouesse. En Finlande, l’élagage par hélicoptère est redoutablement efficace et offre un gain de temps considérable.

La Finlande est un pays recouvert aux trois-quarts de forêt et des milliers de kilomètres de lignes électriques. Pour éviter les coupures dues aux chutes de branches, les Finlandais ont inventé une méthode d’élagage performante, aussi spectaculaire que périlleuse. Timo Ylitervo est l’un de ces pilotes qui pratiquent l’élagage en hélicoptère. "Ce n’est pas à commande hydraulique, sinon on ne pourrait pas travailler, là c'est manuel donc on peut vraiment être agressif dans le pilotage", explique-t-il. Il a été l’un des tout premiers il y a 30 ans à exercer ce métier.

Seule une dizaine de pilotes sont capables d'élaguer

En une journée, il peut pratiquer l’équivalent d’un mois entier d’élagage avec les méthodes classiques depuis le sol. La scie géante est conçue sur mesure avec neuf scies circulaires sur six mètres de long. "Ça coupe en un instant des grosses branches donc il faut vraiment se tenir à l’écart quand ça fonctionne", prévient Kim Bergstrom, mécanicien. Seule une dizaine de personnes sont capables de piloter ce type d’engin. Cette méthode nécessite des conditions météo parfaites.