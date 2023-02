Séismes en Turquie et en Syrie : de nouveaux survivants sortis des décombres

Les familles et les secouristes ne perdent pas espoir. Neuf jours après le séisme, des survivants émergent encore des décombres grâce à l’aide des équipes de secours.

À Antakya (Turquie), des secouristes ukrainiens ont sauvé une femme ensevelie sous une montagne de gravats. Au matin du mercredi 15 février, à Adiyaman, une autre femme de 77 ans a été retrouvée. Des survivantes qui viennent défier les statistiques, lesquelles s’approchent désormais des 40 000 morts. Les sauveteurs veulent encore croire à l’impossible : "On n’a pas arrêté de voir des gens sortir vivants tous les jours, témoigne Julian Hidalgo, sauveteur de l’unité canine de Séville (Espagne). Je crois qu’il y a encore une chance d’en retrouver sous les décombres et on se doit de continuer à chercher."

Des millions de Turcs sans abri

De quoi raviver l’espoir pour les familles qui attendent. Alors que leur quotidien s’est arrêté, le président turc a promis de "construire en un an 30 000 maisons de qualité". Plus de deux millions de Turcs ont quitté les zones sinistrées par le séisme, et 1,5 millions vivent dans des logements provisoires.