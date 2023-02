Environnement : un ramassage de déchets organisé à Marseille

Coup de projecteur sur ces Français qui bénévolement ramassent les déchets et nettoient nos joyaux du patrimoine, comme à la célèbre Basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille.

À Marseille (Bouches-du-Rhône), à Notre-Dame de la Garde, le cadre peut sembler idyllique. Pourtant, le sol est jonché de déchets. Un bénévole liste : "Des mégots de cigarettes, des bouchons, des capsules, des papiers…" Et parfois même dans ces jardins, des objets plus insolites. Un autre bénévole indique : "On a eu une batterie de voiture, une grosse couette et des bonbonnes de protoxyde d’azote." Un sac, des gants, de la bonne volonté et c’est parti ! Plus de 500 bénévoles et habitants se sont donné rendez-vous pour cette opération de nettoyage.

658 kilos de déchets

Un homme assure : "C’est quand même devenu une obligation de ramasser les déchets et de rendre à la nature son originalité." Et la sensibilisation débute dès le plus jeune âge. Un adolescent explique : "C’est pour notre futur parce que si on continue comme ça, dans dix ou vingt ans, la Terre sera une bouteille en plastique." Une fois ramassés, un travail de fourmis s’opère. Chaque déchet est trié un à un avant d’être recyclé. Au total, en seulement quelques heures, 658 kilos de déchets ont été ramassés.