Séisme en Turquie et en Syrie : Mehmet Ali, un célèbre comédien à la recherche ses proches

Après le séisme qui a frappé la Turquie, lundi 6 février, le comédien Mehmet Ali, star de la télévision turque, est à la recherche de ses proches, dans la ville de Kahramanmaras.

Cinq jours que Mehmet Ali vient dans les décombres, dans l’espoir de retrouver les corps de ses proches. Toute sa famille est là. Avec sa femme, ils ont déjà sorti des débris sa belle-sœur et sa nièce, mais quatre membres de la famille sont toujours introuvables. L'une de ses cousines vient justement de retrouver la robe de sa nièce, brûlée. La jeune femme est encore ensevelie. "C'est vraiment un sentiment terrible. J'ai perdu une partie de moi-même. Maintenant, cette moitié n'existe plus. On a besoin de retrouver les corps pour faire notre deuil", explique-t-il.

Des milliers de familles endeuillées

À Kahramanmaras (Turquie), tout le monde connaît Mehmet Ali. C'est une star de la télévision turque. Il joue le rôle du méchant dans une série. Cette fois-ci, il est une victime parmi tant d’autres : "J'ai joué beaucoup de mauvais rôles, mais celui dans lequel je me retrouve aujourd'hui, c'est le pire de ma vie". L’histoire de cette famille et de Mehmet Ali est celle de milliers de Turcs. Celle d’un pays tout entier qui porte le deuil.