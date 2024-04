Séisme à Taïwan : neuf morts et des centaines de blessés

Un tremblement de terre de magnitude 7,5 a touché Taïwan dans la nuit du 2 au 3 avril.

Tout le studio de la télévision taïwanaise se met à trembler. Au milieu du chaos, la présentatrice continue coûte que coûte à parler. Sur la route, la chaussée se déforme, les véhicules se mettent à tanguer. Dans le métro, les passagers sont obligés de s'accroupir pour ne pas tomber. Taïwan a connu son pire tremblement de terre en 25 ans. La ville de Hualien, située dans l'Est du pays, a été particulièrement touchée. Un immeuble, affaissé dans le sol, tient miraculeusement. Depuis, les sauveteurs tentent de retrouver des résidents qui auraient été pris au piège.

Taïwan est extrêmement sujette aux séismes

Sous le choc, les habitants eux-mêmes évacuent un enfant d'un bâtiment. "On voyait carrément le bâtiment bouger. On n'a pas pu sortir, on était bloqué", raconte un Français vivant à Taïwan, qui évoque une situation "terrifiante". Taïwan est extrêmement sujette aux séismes car elle se trouve au carrefour de trois plaques tectoniques qui s'entrechoquent. L'énorme antisismique sévère semble avoir évité une catastrophe encore plus grave. Plusieurs victimes sont mortes dans des éboulements ou des glissements de terrain.