Taïwan : un tremblement de terre fait neuf morts et 800 blessés

Taïwan a été touché par un séisme mesuré à plus de 7 sur l'échelle de Richter, mercredi 3 avril. Il s'agit du plus important tremblement de terre depuis 25 ans sur l'île.

Taïwan a été touché par un séisme mesuré à plus de 7 sur l'échelle de Richter, mercredi 3 avril. Il s'agit du plus important tremblement de terre depuis 25 ans sur l'île.

Mercredi 3 avril au matin, l'île de Taïwan a connu son pire tremblement de terre depuis 25 ans, mesuré à plus de 7 sur l'échelle de Richter. Sur les routes, les véhicules ont tangué sous l'effet des secousses et les passagers du métro se sont accroupis pour ne pas tomber. Le séisme a été violemment ressenti dans la capitale, Taipei. Un Français étudiant à Taïwan, n'a subi que quelques dégâts matériels, mais n'en revient toujours pas.

Les décombres sont fouillés par les secours

L'épicentre du séisme était proche de la ville de Hualien, à l'est. Avec le tremblement de terre, un immeuble s'est enfoncé de plusieurs mètres dans le sol. Les secours continuent à fouiller les décombres. Quelques rues plus loin, une fillette est sortie d'un bâtiment effondré. Selon un bilan provisoire, le séisme aurait fait neuf morts, dont plusieurs dans des glissements de terrain, et plus de 800 blessés.