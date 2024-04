Sciences : des chercheurs français ont inventé l'IRM le plus puissant du monde

Un objet révolutionnaire a été mis au point par les chercheurs français du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Iseult est l'IRM le plus puissant du monde.

"On entre dans une nouvelle dimension", assure le journaliste Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures. Les IRM d'aujourd'hui, imagerie par résonance magnétique nucléaire, montre l’intérieur du cerveau du patient. "C’est un peu comme une carte de France avec les villes importantes. C’est très bien pour le diagnostic de maladies mais ça ne suffit pas", explique-t-il.

Comprendre comment naissent les maladies

Ce super IRM va être très utile pour la recherche. Avec cette nouvelle technologie, sur les images du cerveau, "ce n’est plus seulement les villes qu’on voit, mais carrément les maisons", compare Damien Mascret. Les médecins pourraient être amenés à comprendre où et comment naissent les maladies. Pour les pathologies complexes, il sera donc possible de regarder les connexions entre les zones cérébrales. "On va voir le cerveau en action quand il est malade ou quand il est génial", conclut le journaliste.

Parmi Nos Sources

CEA

Liste non exhaustive.