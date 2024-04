Syndrome de Noé : 150 chats et chiens retrouvés chez un couple de niçois

À l'été 2023, plus de 150 chats et chiens déshydratés ont été découverts dans l'appartement d'un couple de niçois. Leur fils évoquait le syndrome de Noé de sa mère, un trouble qui se traduit par l'accumulation excessive d'animaux.

L'été dernier, à Nice (Alpes-Maritimes), les policiers sont intervenus pour un conflit de voisinage. Mais en arrivant sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert qu'un couple vivait avec 159 chats et sept chiens, dans seulement 80m2. Déshydratés, malades, tous les animaux ont été saisis et accueillis dans des refuges. Mercredi 3 avril, le couple a été jugé par le tribunal de Nice, et a écopé d'un an de prison avec sursis, 100 000 euros de dommages et intérêts, et l'interdiction de posséder des animaux.

"Quand on aboutit ici, on a des magistrats qui nous écoutent"

Pour les associations de défense de la cause animale, il s'agit d'une victoire. "Quand on aboutit ici, on a des magistrats qui nous écoutent", se félicite Anne-Marie David, responsable de l'association Arpa. Derrière cette affaire, le syndrome de Noé, un trouble mental qui pousse les personnes atteintes à accumuler des animaux de compagnie dans des proportions démesurées. Il faut souvent de très longs mois pour soigner et apprivoiser les animaux sauvés, avant de pouvoir espérer les faire adopter.