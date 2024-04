Police : des agents d'élite mis à l'épreuve pour intégrer la BRI

Les équipes de France Télévisions ont suivi un candidat durant toutes les étapes de sélections, pour espérer intégrer la BRI, l'unité d'élite rentrée au Bataclan pour affronter les terroristes le 13 novembre 2015.

Au Bataclan, ils étaient en première ligne. Lutte anti-terroriste, filature, situations périlleuses… Pour intégrer la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention, les candidats sont soumis à des épreuves physiques et psychologiques hors normes. Comment sont-ils sélectionnés ? Les équipes de France Télévisions ont suivi un candidat durant son parcours de sélection. En une semaine de tests, les candidats doivent passer 35 épreuves. Les instructeurs testent la résistance à l'épreuve, mais également à la pression.

"Ça révèle nos personnalités"

Parmi les personnes présentes pour évaluer les postulants, une psychologue est sur place. Chaque geste peut révéler un état de stress. Après cinq jours d'épreuve et des nuits sans sommeil, le candidat qui s'était pourtant préparé pendant un an, est épuisé. "Ça révèle nos personnalités, et je pense que c'est le but aussi de l'exercice", confie-t-il. Retenu aux côtés de huit autres candidats, le policier devra également réussir son stage d'immersion, pour intégrer la BRI.