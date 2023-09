Russie : "le dollar numéro 1 : ils l’ont trouvé où ?", s’interroge Paul Moreira, réalisateur de "Poutine et les oligarques"

Durée de la vidéo : 7 min

Le documentaire "Poutine et les oligarques" sera diffusé mardi 19 septembre à 21h10, sur France 2. Rencontre avec son réalisateur, Paul Moreira.

Paul Moreira, journaliste, réalisateur et producteur, a réalisé un documentaire, "Poutine et les oligarques", diffusé ce mardi 19 septembre à 21h10 sur France 2. Il y retrace les relations troubles entre l’ex-agent du KGB et les oligarques nés sur les ruines de l’URSS. "On a essayé de faire une fresque. (…) Essayé de comprendre comment ils ont commencé à accumuler de la fortune. Ce qui m’intéressait notamment, en tant que citoyen, spectateur, c’était de savoir le dollar numéro 1 : ils l’ont trouvé où ?", s’interroge le réalisateur, présent sur le plateau du 19/20 info.

Entretien avec Sergueï Pougatchev

Parmi ces oligarques, Sergueï Pougatchev, depuis tombé en disgrâce et réfugié à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Paul Moreira l’a rencontré dans le cadre du documentaire. Le journaliste y explique également que Vladimir Poutine est "un parrain". "C’est, à un moment donné, c’est un type qui a dit : je suis la verticale du pouvoir, vous êtes des porte-monnaies", détaille le journaliste.