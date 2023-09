Incendie mortel à Strasbourg : deux accusés devant la justice, trois ans après les faits

Durée de la vidéo : 1 min

Trois ans et demi après l’incendie d’un immeuble à Strasbourg, dans lequel cinq personnes avaient été tuées, deux hommes comparaissent, depuis mardi 19 septembre, devant la cour d’assises du Bas-Rhin. Ils sont accusés d’avoir jeté sciemment une cigarette dans l’armoire électrique de l’immeuble.

Une douzaine d’avocats et plus de 70 parties civiles, pour l’un des incendies les plus meurtriers que l’Alsace ait connu. Dans la salle se trouvent les deux accusés. C’est le premier contact avec les rescapés et les familles des victimes décédées. Le père de Sarah, Joël Giunta est là. Le corps de sa fille avait été retrouvé au huitième étage. "J’ai besoin de comprendre d’abord (...) c’est totalement inhumain", souligne-t-il.



Un accident selon les accusés

Que s’est-il passé durant cette nuit de l’hiver 2020 ? Un mégot jeté dans un coffret électrique aurait causé l’incendie de l’immeuble, régulièrement squatté et visité par des consommateurs de drogue. Les deux jeunes ont été filmés par les caméras de surveillance. L’un d’eux a une cigarette à la main. Un accusé a reconnu avoir jeté un mégot, mais assure que ce qui a suivi était un accident, et qu’il n’y avait rien de volontaire. Les mots sont durs à entendre pour les familles.