Durée de la vidéo : 2 min

Le film "Poutine et les oligarques", réalisé par Paul Moreira et diffusé mardi 19 septembre, revient sur l'accession au Kremlin de Vladimir Poutine à l'aube des années 2000.

En 1996, un nouveau mot enrichit le vocabulaire russe : oligarque. Ce terme désigne les hommes d'affaires qui ont fait fortune après la dissolution de l'URSS en 1991. A l’époque, le pays rompt avec le communisme et bascule dans un capitalisme effréné avec la privatisation massive et sauvage d'entreprises publiques.

Une poignée d'entrepreneurs décomplexés s'emparent du pouvoir économique mais également politique, avec l'aval du président Boris Eltsine. Alors que la réélection de ce dernier est menacée par un retour des communistes et une indignation populaire croissante, les oligarques réussissent à le maintenir au pouvoir pour un second mandat. Puis, à l'aube des années 2000, ils portent un certain Vladimir Poutine au Kremlin, avec l'espoir qu'il préservera leurs intérêts.

Une réunion dans la datcha de Staline

Le documentaire Poutine et les oligarques, réalisé par Paul Moreira, diffusé mardi 19 septembre sur France 2, revient sur l'avènement de ces nouveaux riches et la reprise autoritaire du pouvoir par Vladimir Poutine, qui provoquera la disgrâce de ceux qui l'avait placé à la tête de la Russie. Parmi ces hommes d'affaires : Sergueï Pougatchev. À la fin des années 1990, il est l'un des banquiers et homme d'affaires les plus influents de Russie.

"Poutine, on l'avait placé là. On lui avait dit : 'Pose-toi là et ne touche à rien.' Il l'avait très bien compris." Sergueï Pougatchev dans le documentaire "Poutine et les oligarques"

Mais la docilité de l'ancien agent du KGB sera de courte durée. Un an à peine après sa prise de fonctions, des rumeurs selon lesquelles Vladimir Poutine souhaiterait nationaliser une grande partie des entreprises privées effrayent les oligarques. Sergueï Pougatchev s'empresse alors de proposer au président russe d'organiser une réunion informelle dans sa datcha afin de les rassurer.

L'entrevue, digne d'une scène de film, aura finalement lieu dans la datcha de Staline. Une façon de donner le ton. Et les rapports de force vont basculer durant cette rencontre entre Vladimir Poutine et les hommes les plus importants du pays. Jusqu'à présent, relève Sergueï Pougatchev, les oligarques ne l'avaient vu qu'à la télévision, lorsqu'il promettait de "buter" les terroristes tchétchènes "jusque dans les chiottes".

"Ils se disent : 'Qui c'est ? On dirait Arnold Schwarzenegger !'" Sergueï Pougatchev dans le documentaire "Poutine et les oligarques"

Alors qu'ils pensaient avoir mis une marionnette au pouvoir, qu'ils pourraient manipuler à leur guise, les oligarques sont pétrifiés par le personnage. "À ce moment précis, il a compris que c'étaient des pigeons, qu'ils pouvaient les plumer dès le lendemain qu'il pouvait tout leur prendre à coups de pied dans le derrière", poursuit Sergueï Pougatchev dans le documentaire.

A partir de ce jour-là, Vladimir Poutine se mue en véritable parrain et reprend avec force les rênes économiques du pays. Quelque temps plus tard, le premier oligarque victime du maître du Kremlin sera Mikhaïl Khodorkovski, arrêté en 2003. En 2009, ce sera au tour de Sergueï Pougatchev d'être persécuté par Vladimir Poutine. Il sera dépossédé de ses entreprises, accusé de fraude fiscale et contraint à l'exil.

Le documentaire Poutine et les oligarques, réalisé par Paul Moreira, est diffusé mardi 19 septembre sur France 2 à 21h10 et sur france.tv.