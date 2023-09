Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky attendu à la tribune des Nations unies, quels enjeux ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra, dans la soirée du mardi 19 septembre, à la tribune de l'ONU pour prononcer un discours. Le journaliste Franck Genauzeau, en direct de Washington, revient sur les enjeux de sa venue.

"Comme souvent, on a pris du retard à l'assemblée générale des Nations unies. Habituellement, chacun des représentants dispose de 15 minutes pour s'exprimer. Certains s'expriment beaucoup plus longuement, voilà pourquoi le discours de Volodymyr Zelensky a été décalé. Il devrait avoir lieu d'ici 20 à 30 minutes", explique Franck Genauzeau, en direct de Washington (États-Unis).

Convaincre la communauté internationale

"L'an dernier, le président ukrainien avait choisi de ne pas se rendre à New York. Il était resté à Kiev, et c'est de là-bas qu'il avait fait son discours. Aujourd'hui, il est à l'assemblée générale des Nations unies, et on l'a aperçu déjà ce matin dans les travées de l'assemblée générale, accueillir, puis applaudir chaleureusement le président américain Joe Biden", précise Franck Genauzeau.

Volodymyr Zelensky aura pour objectif de convaincre la communauté internationale que "les milliards et les milliards d'euros et de dollars dépensés pour aider l'Ukraine militairement ne sont pas vains, et que son armée peut vaincre sur le terrain", ajoute-t-il.