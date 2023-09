Iran : Cécile Kohler, l’enseignante française, est détenue depuis 500 jours

Durée de la vidéo : 1 min

Cela fait 500 jours, mardi 19 septembre, que Cécile Kohler, une enseignante française, est détenue en Iran. Elle a été arrêtée avec son compagnon en mai 2022 et accusés d’espionnage, alors qu’ils faisaient du tourisme dans le pays.

500 jours de détention, loin de son pays et ses proches. Cécile Kohler et son compagnon, Jacques Paris, sont retenus en Iran depuis presque un an et demi. En mai 2023, la professeure de lettres et son compagnon faisaient du tourisme en Iran, lorsqu’ils ont été arrêtés pour espionnage. L’information a été démentie par la France. La semaine dernière, la justice iranienne a annoncé que l’enquête était terminée, ouvrant la voie à un procès.

La famille dans le flou

Sa famille reste dans le flou. "On n’a eu aucun papier officiel, aucune information. Donc on ne sait pas exactement sur quoi ça peut déboucher", confie sa sœur, Noémie. Pour ses proches, le soutien ne faiblit pas. "On essaye de communiquer un maximum sur son sort, de sensibiliser les gens à sa situation", ajoute Noémie. Hormis Cécile Kohler et Jacques Paris, la République Islamique d’Iran retient au total plus d’une dizaine de ressortissants occidentaux.