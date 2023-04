Russie : le cimetière des "Malgré-Nous" déserté par les Français depuis le début de la guerre

Les descendants des "Malgré-Nous", ces soldats français enrôlés de force par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale puis prisonniers et morts en Russie, ne peuvent plus se recueillir sur leurs tombes. Reportage à Tambov.

C’est une page d’histoire française qu’ils protègent, au milieu de la forêt russe. Près de Tambov (Russie), près de 1 300 soldats alsaciens et lorrains ont été officiellement enterrés. Le chiffre est sans doute cinq à dix fois plus élevé. Ces "Malgré-Nous" ont été incorporés de force dans l’armée allemande, et faits prisonniers par l’armée rouge. "C’est l’un des plus importants camps de l’Union soviétique", explique Valéry Tcherkezov, historien.

La guerre en Ukraine empêche le recueillement

Les soldats qui ont survécu à la captivité ont été libérés après la guerre. Le dernier est rentré en France en 1955. L’endroit a été redécouvert à la chute de l’union soviétique. Les baraques en bois du camp ont disparu. Seules quelques photos témoignent des conditions de vie terribles des "Malgré-Nous", notamment en hiver. Depuis 30 ans, Valéry Tcherkezov et une poignée de collègues veillent sur les tombes. En Alsace, une association est toujours en contact avec les bénévoles de Tambov. Marlène Dietrich, fille de "Malgré-Nous", n’ose plus se rendre sur place depuis le conflit en Ukraine.