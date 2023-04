Santé : quand l'hypertension fragilise le cerveau

L’hypertension est la maladie chronique la plus fréquente. Le médecin et journaliste Damien Mascret évoque, sur le plateau du 12/13 mardi 18 avril, une récente étude sur le sujet.

Après 50 ans, une personne sur trois a de l'hypertension (HTA), et une sur deux après 60 ans. Pour cette étude, des chercheurs californiens ont suivi, pour certains depuis les années 60, une cohorte de plus de 400 trentenaires. "Ce qu’on voit, c’est ce que ceux qui sont hypertendus ont des lésions plus importantes dans des zones capitales", rapporte le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 12/13, mardi 18 avril.



Des conséquences sur le cerveau

L’hypertension abîme le cerveau de deux façons : "la plus connue, c’est l’accident vasculaire cérébral, une hémorragie dans le cerveau. (…) Mais il y a aussi quelque chose plus insidieux, c’est la formation de petites lacunes, qui abîment progressivement le cerveau", explique le médecin. Les traitements permettent de réduire les risques. En France, autour de 40 ans, une personne sur dix a de l’HTA. Problème, une femme sur deux et deux hommes sur trois ignorent être hypertendus.

