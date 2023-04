Pizzas Buitoni contaminées : les victimes indemnisées par Nestlé

Plus d’un an après le scandale des pizzas contaminées, le groupe Nestlé a décidé de proposer un accord financier aux familles des victimes. Il a été accepté par 63 d’entre elles.

L’accord a été signé dans la plus grande discrétion, à la fin du mois de mars, entre Nestlé, propriétaire de la marque Buitoni, et les familles des 63 victimes intoxiquées après avoir mangé des pizzas surgelées. Il se chiffrerait en dizaines, voire en centaines de millions d’euros pour l’ensemble des victimes. Le montant a convaincu les familles, découragées par la lenteur du système judiciaire. "Il s’agit d’une réparation de ces préjudices avant procès, avant même que Nestlé a pu être entendu", précise Me. Pierre Debuisson, l’avocat de 63 victimes.

L’accord suspend la procédure civile

L’affaire Buitoni a éclaté en mars 2022. Deux enfants sont décédés, et des dizaines d’autres ont été hospitalisés. Plus d’un an après le début de l’affaire, Nestlé n’est toujours pas mis en examen. L’accord suspend la procédure civile, pour laquelle les familles demandaient 250 millions d’euros d’indemnités. La procédure pénale, elle, suit son cours. Nestlé a confirmé la signature d’un accord. Les familles se sont engagées à respecter une stricte confidentialité, et à ne pas s’exprimer publiquement sur l’affaire.