La Russie a annoncé, dans la soirée du mercredi 23 août, le crash d’un avion privé qui appartenait au patron de la milice Wagner. Dix personnes étaient à bord. Il n’y a aucun survivant, et le nom d’Evgueni Prigojine figurait sur la liste des passagers.

Une vidéo amateur montre un avion quelque part dans le ciel russe, entre Moscou et Saint-Petersbourg, dans l'après-midi du mercredi 23 août. Pour une raison encore inconnue, il chute, et de la fumée se dégage du moteur. Dix personnes sont à bord. L'avion est détruit. Sur la liste des passagers figurait le nom d'Evguéni Prigojine.

La dernière image du chef de la milice Wagner a été diffusée lundi. Il affirmait se trouver en Afrique, aux côtés des combattants de Wagner.

Ancien repris de justice devenu patron de la milice Wagner

Evguéni Prigojine s'est construit dans l'ombre de Poutine. Ancien repris de justice, il a ensuite fait fortune dans la restauration. En 2001, il ne lâche plus le président Poutine, quitte Saint-Pétersbourg et le suit à Moscou. On le surnomme alors "le cuisiner de Poutine". Il effectue les basses œuvres du maître du Kremlin.

C'est en treillis qu'il sortira de l'ombre, comme patron de la milice Wagner. On le voit partout en Ukraine. Il demande plus d'armes, interpelle le ministre de La Défense et défie Poutine jusqu'à sa rébellion contre le maître du Kremlin, quand il prend la direction de Moscou avec ses hommes. Il finira par abandonner, sans explication. Depuis, il se faisait très discret, même si Vladimir Poutine lui avait officiellement pardonné ce coup de force.