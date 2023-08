Russie : la réaction de l'Ukraine après le crash mortel d'avion

Selon l'envoyée spéciale du 20 Heures Stéphanie Perez dans l'est de l'Ukraine, les autorités ukrainiennes n'ont, pour le moment, fait aucun commentaire sur le crash mortel d'avion, qui aurait pu tuer Evgueni Prigojine, mercredi 23 août.

"Aucun commentaire pour le moment de la part des autorités ukrainiennes, il est encore trop tôt ici. On reste toujours très prudent sur toutes les informations qui peuvent venir de Moscou", affirme l'envoyée spéciale Stéphanie Perez dans l'est de l'Ukraine, mercredi 23 août. "On attend de savoir si Evgueni Prigojine faisait bien partie des passagers de l'avion qui s'est écrasé, mais forcément, vous l'imaginez, les Ukrainiens suivent la situation de très près parce que Prigojine et la milice Wagner sont associés au martyr de la ville de Bakhmout, à l'agonie de cette ville qui a été complètement décimée. Des milliers de soldats ukrainiens sont morts lors des combats très violents avec la milice Wagner", poursuit Stéphanie Perez.

La veille du jour de l'indépendance du pays

"Et ici, on note de façon assez symbolique que le crash de cet avion intervient à la veille d'une date importante pour l'Ukraine, la veille de la date de son indépendance. Une journée pendant laquelle les Ukrainiens comptent bien, demain, revendiquer une nouvelle fois leur intégrité territoriale", conclut-elle.