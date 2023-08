Brésil : deux familles françaises sauvent une baleine

Une baleine, emprisonnée dans un cordage, a été libérée grâce à des skippers français qui se trouvaient près des côtes brésiliennes.

Au large des côtes brésiliennes, deux familles françaises naviguent depuis plus d'un an. Il y a un mois, durant leur périple, elles aperçoivent le dos d'une baleine, entravée par des cordes qui entraînent des flotteurs. "On s'est tous dit, il faut faire quelque chose, et, les conditions météo sont très dures", raconte Gwenaël Vourc'h, skipper numéro 2 du Nansen. Malgré des creux de plusieurs mètres, l'un des navigateurs plonge pour s'approcher de la baleine.

Le mammifère en souffrance

Les cordages sont enroulés autour de sa queue et ont fait des entailles, tandis qu'un poids inconnu la tire vers le bas. Le mammifère pousse des cris. "On l'entend hurler. C'est un son qui glace le sang, le son d'un animal qui souffre", explique Florent, skipper du catamaran Plume. Il est impossible de savoir depuis combien de temps le géant de 30 tonnes est piégé. Après avoir plongé en apnée, le skipper a coupé le cordage. Au bout d'1h30, le plongeur parvient à sectionner les câbles et à libérer l'animal.