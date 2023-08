Pérou : des scientifiques découvrent les ossements d'un ancêtre de la baleine bleue vieux de près de 40 millions d'années

Des paléontologues viennent de publier leurs résultats sur l'identification d'un ancêtre de la baleine bleue, vieux de près de 40 millions d'années. Un cétacé qui, vraisemblablement, était aussi lourd, voire plus, que la baleine bleue d'aujourd'hui.

Le Peroucetus Collossus pourrait bien concurrencer la baleine bleue en tant qu'animal le plus lourd au monde. Les restes de cet ancêtre, vieux de 39 millions d'années, ont été découverts au Pérou par des paléontologues, qui viennent de publier leurs résultats dans la revue Nature. Les premiers ossements ont été trouvés "en 2010, sur la côte sud du Pérou, une grande zone désertique qui est très riche en restes fossiles de mammifères marins", explique Olivier Lambert, l'un des scientifiques qui a établi sa carte d'identité.

>> Les chercheurs découvrent un incroyable fossile parfaitement conservé d'un petit mammifère croquant un dinosaure



Les paléontologues ont pu analyser 13 vertèbres, quatre côtes et un morceau de bassin. "On a des os qui sont très volumineux et qui sont en plus très compacts. Un squelette qui est très très lourd." Un squelette deux à trois fois plus lourd que celui des baleines bleues. Le poids total du Peroucetus Collossus est estimé, lui, entre 80 et 300 tonnes.

Les scientifiques percent les ossements du cétacé pour pouvoir l'analyser. (Giovanni Bianucci)

"On pense que c'était un animal au moins aussi lourd qu'une baleine bleue. Cette inertie qu'il devait avoir suggère que c'était plutôt un animal côtier qui devait se nourrir de proies assez lentes ou peut-être même immobiles sur le fond d'une mer peu profonde."

Cette nouvelle espèce identifiée pourrait donc remporter le titre de champion poids lourds. Pour les scientifiques, c'est surtout une nouvelle brique dans la compréhension de l'évolution des baleines.