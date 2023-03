Sommet franco-britannique : les deux pays de nouveau main dans la main

Après des années de relations froides entre la France et le Royaume-Uni, Emmanuel Macron et Rishi Sunak ont affiché une complicité lors du sommet franco-britannique, vendredi 10 mars. Au-delà des images, les deux hommes ont trouvé des points d’entente sur plusieurs sujets clés.

Au palais de l’Élysée, vendredi 10 mars, le président français et le premier ministre britannique ont affiché leur complicité avec une poignée de main chaleureuse et des sourires. "C’est un moment très clairement de retrouvailles, de reconnexion et de nouveau départ", a affirmé Emmanuel Macron. Après des années de fraîcheur diplomatique, l’heure est désormais à l’unité. Au programme de la journée : de longues discussions sur des sujets qui fâchent.

Des accords sur l’immigration

L’immigration, point de discorde entre les deux pays depuis des années, a été abordée. Le Royaume-Uni s’engage à débloquer 543 millions d’euros sur trois ans pour lutter contre l’immigration illégale depuis le territoire français. La France, de son côté, accepte la création d’un nouveau centre de détention pour les migrants qui voudraient tenter la traversée. "Des progrès significatifs", selon Rishi Sunak. En marge de la rencontre, les deux pays ont également signé un partenariat économique sur le nucléaire et abordé le renforcement de leur aide militaire à l’Ukraine.