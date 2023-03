Intempéries : doit-on s’attendre à subir de plus en plus de tornades ?

Avec le dérèglement climatique, les épisodes météorologiques violents pourraient devenir plus fréquents et forts. L’augmentation de la température va faire grimper le taux d’humidité, des conditions optimales pour les tornades.

Le phénomène est aussi soudain que brutal. Une colonne noire et des vents à plus de 300 km/h ont frappé la République Tchèque le 25 juin 2021, couchant les arbres et balayant les toits des immeubles. Les tornades touchent aussi l'Hexagone, entre 20 et 40 fois par an, avec plus ou moins d'intensité. Ces dernières années, elles ne sont pas plus fréquentes mais mieux documentées.

Le réchauffement climatique en cause

En octobre dernier, dans le Pas-de-Calais, une tornade a traversé le village de Bihucourt. Des dizaines de maisons ont été éventrées après 30 secondes de chaos. Le nord du pays fait partie des zones à risques, avec de grandes plaines et peu de relief, où les tornades ont le temps de se former. Avec le réchauffement climatique, ces tourbillons dévastateurs vont-ils s'amplifier ? "Dans le futur, avec un degré de plus de température, on va avoir 7 % de plus d'humidité. Avec deux degrés, 14 %, etc. (...) Des conditions potentiellement plus favorables aux tornades", décrypte Robert Vautard, climatologue et directeur de recherches au CNRS.