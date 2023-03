Allemagne : une fusillade dans un centre de Témoins de Jéhovah fait huit morts

Un homme a tué sept personnes avant de se donner la mort, au centre des Témoins de Jéhovah d’Hambourg, en Allemagne, jeudi 9 mars. La police poursuit ses investigations pour retracer le profil et le parcours du tueur.

Un à un, les corps des victimes sont sortis, dans des housses noires, du centre des Témoins de Jéhovah d’Hambourg (Allemagne). C’est dans ce lieu qu’au moins huit personnes, dont l’assaillant, ont trouvé la mort, jeudi 9 mars. Au lendemain de la fusillade, les autorités continuent de procéder à des investigations et ont pu retracer le profil du tueur qui s’est donné la mort après l’attaque. "Le tireur a été retrouvé mort dans l’église des Témoins de Jéhovah, ayant apparemment retourné l’arme contre lui. C’était un ancien membre des Témoins de Jéhovah et il avait volontairement quitté la communauté il y a un an et demi", précise Thomas Radszuweit, responsable de la police d’Hambourg.

De nombreux coups de feu

Une émotion particulière pour Olaf Scholz, le chancelier allemand, ancien maire d’Hambourg. "Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches, ainsi qu’à ceux dont les vies ont été si brutalement fauchées", a-t-il déclaré. L’attaque a eu lieu vers 21h15, en pleine réunion des Témoins de Jéhovah. Sur des images, on entend de très nombreux coups de feu. L’homme a d’abord tiré par la fenêtre, avant d’entrer dans les lieux. Selon la presse allemande, une cinquantaine de personnes se trouvaient à l’intérieur de cette église et l’arrivée rapide des forces de l’ordre a permis d’éviter un bilan plus dramatique.