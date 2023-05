Couronnement de Charles III : découvrez le programme des festivités au Royaume-Uni

Le nouveau roi sera couronné lors d'une cérémonie religieuse suivie par deux jours de fête dans tout le pays.

Le déroulé de la cérémonie a été peaufiné et répété pendant des semaines. Huit mois après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, le roi Charles III va être couronné samedi 6 mai, à Londres (Royaume-Uni), devant plus de 2 000 invités – dont une centaine de chefs d'Etat – réunis à l'abbaye de Westminster. Des dizaines de milliers de personnes sont aussi attendues dans les rues de la capitale britannique pour espérer apercevoir le couple royal dans le carrosse qui le conduira à la cérémonie. Sans compter sur les millions de téléspectateurs qui suivront ce sacre devant leur écran. Le Royaume-Uni s'apprête donc à vivre trois jours de célébrations, soixante-dix ans après le couronnement d'Elizabeth II.

Samedi 6 mai : le jour du couronnement

Avant la cérémonie. Les festivités débuteront par une procession, de Buckingham Palace à l'abbaye de Westminster. Charles III et son épouse Camilla Parker Bowles quitteront le palais royal à 11h20 (heure française) à bord du carrosse du jubilé de diamant, un modèle moderne (et même climatisé), tracté par six chevaux, créé en 2012 pour les 60 ans de règne d'Elizabeth II. Ils seront escortés par 200 membres des forces armées, selon la BBC*. Le public pourra assister à cette procession, tout au long d'un parcours de deux kilomètres, ou la suivre sur l'un des écrans géants installés dans la capitale britannique.

Pendant la cérémonie. Elle doit débuter à midi (heure française) et devrait durer deux heures. C'est l'archevêque de Canterbury, chef de l'Eglise d'Angleterre, qui la présidera. Les premiers à pénétrer l'abbaye gothique seront des représentants de diverses religions et des quinze royaumes du Commonwealth, suivis du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et de son épouse, Akshata Murty. Le chef du gouvernement britannique doit d'ailleurs lire un passage de la Bible au cours de la cérémonie, d'après le programme publié par l'Eglise d'Angleterre*.

Le couronnement en lui-même se déroulera en plusieurs étapes. Une fois qu'il aura prêté serment, les symboles du pouvoir royal – sceptres, éperons d'or, robe royale... – seront présentés à Charles III. Puis il recevra le saint chrême, une huile sainte. Enfin, l'archevêque de Canterbury le coiffera de la couronne de saint Edouard, un joyau de plus de 2 kg porté par Elizabeth II. Le monarque de 74 ans s'installera ensuite dans le trône royal.

Le trône sur lequel montera Charles III lors de la cérémonie du couronnement à Londres le 6 mai 2023. (SUSANNAH IRELAND / POOL)

Contrairement à la tradition, les nobles présents ne s'agenouilleront pas tous devant le roi en signe d'hommage, seul le prince William, le fils aîné de Charles III, exécutera ce geste séculaire. Autre nouveauté, toute l'assistance et le public suivant la cérémonie à distance seront, eux aussi, invités à prêter allégeance au nouveau roi. Camilla Parker Bowles prêtera ensuite serment à son tour, avant d'être coiffée de la couronne de la reine Mary, créée pour la grand-mère de la reine Elizabeth II.

La famille royale britannique précise que 2 000 personnes ont été invitées. Si l'absence de Meghan Markle a été très commentée, son époux le prince Harry sera bien présent. A neuf ans, le prince George, fils aîné de William et Kate Middleton, fera partie des quatre enfants chargés de suivre le roi. Des têtes couronnées européennes figureront également dans l'assistance, comme le prince Albert de Monaco, le roi d'Espagne Felipe et son épouse la reine Letizia, le roi de Suède ou le couple princier japonais.

Au rayon politique, Emmanuel et Brigitte Macron assisteront à l'événement, comme Jill Biden, l'épouse du président des Etats-Unis. D'après la BBC*, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, pourrait elle aussi venir. La société civile sera aussi représentée, notamment par 400 jeunes issus d'associations caritatives qui suivront la cérémonie depuis la chapelle Sainte-Marguerite, voisine de l'abbaye royale.

Des militaires lors d'une répétition de la procession pour le couronnement de Charles III, à Londres. (ADRIAN DENNIS / AFP)

Après la cérémonie. Avant de quitter l'abbaye, Charles III troquera la couronne de saint Edouard pour la couronne impériale d'apparat, plus légère. Pour retourner au palais présidentiel, à partir de 14 heures (heure française), le couple royal empruntera le même trajet qu'à l'aller, mais avec un autre véhicule*, et une escorte plus fournie. Charles et Camilla monteront à bord du Gold State Coach, un carrosse du XVIIIe siècle, tiré par huit chevaux.

D'autres membres de la famille royale prendront part à cette procession, qui sera escortée par environ 4 000 militaires, ainsi que des représentants du Commonwealth et de la légion royale. La Couronne précise que le couple royal se conformera ensuite à la tradition en saluant la foule depuis le balcon du palais de Buckingham, avant qu'un défilé aérien ne conclue cette journée du couronnement.

Le balcon du palais de Buckingham à Londres. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Dimanche 7 mai : pique-niques festifs et concert géant

Le lendemain du couronnement, le couple royal invite ses sujets à organiser des déjeuners conviviaux entre voisins. Charles III veut ainsi mettre en avant une initiative caritative dans laquelle Camilla Parker Bowles s'est investie ces dernières années, The Big Lunch, qui vise à créer du lien social en organisant des repas et des pique-niques. Pour ceux qui seraient en manque d'inspiration, la Couronne a partagé une recette de quiche végétarienne (une référence à l'engagement écologique affiché par Charles III) sur son site officiel*.

Le soir, à 20 heures, un concert spécial est prévu au château de Windsor, à l'ouest de Londres, devant 20 000 personnes, dont 10 000 volontaires tirés au sort. Le spectacle, qui verra se succéder sur scène le groupe Take That, le crooner Lionel Ritchie, la popstar Katy Perry, le chanteur d'opéra Andrea Bocelli et l'acteur Tom Cruise, entre autres célébrités, sera retransmis en direct par la BBC. Il y aura aussi une performance du Royal Ballet, du Royal Opera, et même un peu de théâtre avec la Royal Shakespeare Company.

Lundi 8 mai : un jour férié national

Les Britanniques pourront profiter d'un jour férié grâce à Charles III car cette journée a été décrétée chômée par le gouvernement britannique*, comme pour le couronnement d'Elizabeth II en 1953. La famille royale appelle les Britanniques à consacrer ce jour à la solidarité, en participant bénévolement à des projets caritatifs près de chez eux. Partenaire de cet événement, l'ONG The Big Help Out a prévu de nombreuses activités dans tout le pays.

* Les liens signalés par un astérisque renvoient vers des pages en anglais.