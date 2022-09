Reportage Mort d'Elizabeth II : les objets à l'effigie du nouveau roi Charles III seront-ils aussi populaires que ceux liés à reine ?

Dans les bras de Maria, touriste espagnole à Londres, une statuette à la tête chancelante, des magnets pour le frigo et un drapeau taille médium. Facture totale : 25 livres sterling, soit environ 28 euros, pour des objets qui représentent exclusivement la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre et inhumée lundi dernier. "Je me dis que c'est collector, c'est une sorte d'hommage aussi", explique la trentenaire, qui se trouvait la veille sur le tracé du cortège funèbre entre Londres et le château de Windsor (Angleterre).

Les objets à l'image de la célèbre monarque ne risquent pourtant pas de disparaître des rayons, bien au contraire. "Dans la famille royale, c'est elle qui attire le plus les clients, suivie de la princesse Diana. On va encore nous les demander longtemps", avance Osman, gérant de la boutique. Par contre, on ne sait pas si Charles aura autant de succès...". Chez les vendeurs londoniens, partout la même incertitude, même si certains clients commencent à réclamer des objets à l'image du nouveau roi, comme l'explique à franceinfo Shahil, vendeur de souvenirs à Piccadilly Circus.

Un chiffre d'affaires en hausse à chaque événement royal

Il faut dire que le secteur est juteux. Les Britanniques, autant que les touristes, n'hésitent pas à mettre la main au porte-monnaie pour emporter chez eux un peu de royauté, même si les goodies en question sont majoritairement fabriqués en Chine. "Chaque année, j'achète un ou deux objets, confie Gordon, un Gallois de passage dans la capitale britannique. J'ai une petite étagère chez moi avec toute sorte de petites choses inutiles. J'aime surtout les figurines rigolotes." Mais le quinquagénaire ne se dit pas collectionneur pour autant. "Je laisse ça aux afficionados de la couronne !", s'esclaffe-t-il.

D'après plusieurs études (lien en anglais) du Centre britannique de recherches sur le commerce de détail (CRR), tout changement dans la famille royale (naissances, mariages, décès) fait bondir les ventes d'objets dérivés. Organisé en juin dernier, le jubilé de platine de la reine Elizabeth II a par exemple généré plus de 330 millions d'euros rien que pour la vente de souvenirs. Soit plus du double des ventes autour du mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011, qui dépassaient déjà les 150 millions d'euros. Citée par Le Parisien, une étude de la banque suisse Mirabaud estime que les funérailles de la reine entraîneront quant à elle une hausse de 69 millions d'euros.

La première livraison de goodies "Charles III" attendue fin septembre

Reste à savoir ce que les boutiques de souvenirs proposeront dans les mois à venir. "Nous avons placé quelques commandes pour des objets à l'image du roi, deux ou trois jours après le décès de la reine, explique un gérant d'une échoppe à deux pas de la Tamise. On avait peur qu'il laisse le trône à son fils, mais il semble vouloir y rester donc on essaye quelques produits." Pour ce commerçant, les mugs sont une valeur sûre – c'est d'ailleurs l'objet dérivé le plus vendu rappelle le CRR. Le délai de livraison est estimé à une dizaine de jours, car les producteurs sont tous en Asie. "D'après ce que j'ai vu, on aura d'abord des objets très sobres, détaille-t-il, avec des photos simples du roi et surtout le nouvel hymne : God Save The King."