Reportage Funérailles d'Elizabeth II : on a regardé la cérémonie dans un cinéma de Londres avec des Britanniques

Plantés sur le trottoir, David et Sandy scrutent l'ouverture des portes vitrées du cinéma. Sur leur téléphone, deux précieuses places pour assister à la retransmission en direct de la cérémonie d'adieu à la reine Elizabeth II, lundi 19 septembre. "Les réservations se faisaient en ligne, il a fallu agir vite", explique le couple de Londoniens, qui n'a pas hésité à passer une heure dans les transports pour suivre l'événement sur grand écran. "C'est une initiative touchante, un joli geste", lance David au sujet de ce cinéma qui, comme d'autres à travers le Royaume-Uni, diffusait gratuitement la cérémonie à partir de 10 heures.

Sandy et David, habitants de Londres, ont choisi de suivre les funérailles royales depuis un cinéma de Londres (Royaume-Uni), lundi 19 septembre. (PIERRE-LOUIS CARON / FRANCEINFO)

"Nous tenions vraiment à vivre ce moment avec des gens proches de nous, qui ont un attachement pour la reine", explique Sandy. "Et puis, notre télé à la maison n'est vraiment pas terrible", confie son mari. Après avoir déposé la veille des fleurs en mémoire de la reine à Greenpark, le couple de septuagénaires s'est aussi déplacé pour "marquer la fin d'une ère". Car, avec le décès d'Elizabeth II, c'est "toute une époque qui disparaît", estime David. "J'avais deux ans lorsque la reine a été couronnée [en 1952]. Je n'ai toujours connu qu'elle sur le trône", raconte-t-il. Derrière eux, les portes s'ouvrent et il faut se presser : la diffusion va débuter.

"On s'y croirait"

Avant d'entrer dans la salle, les spectateurs se voient offrir du thé, de l'eau ou du café. Certains ont enfilé un costume ou une robe soignée pour l'occasion. D'autres tiennent à la main un bouquet de fleurs, qu'ils iront certainement déposer plus tard dans l'un des endroits dédiés au recueillement, à Londres. Une fois entrés, ils découvrent une salle plongée dans la pénombre, mais aussi dans un silence solennel. Sur le grand écran, les images en haute définition ravissent le public, surtout les plans serrés sur la foule. "On s'y croirait", souffle un homme à sa voisine. Plusieurs personnes prennent même des photos de l'écran géant.

Confortablement installée, Maggie, Londonienne elle aussi, suit la cérémonie avec une amie. "C'est tellement agréable de vivre cela tous ensemble", sourit cette femme âgée, qui vit seule et confie avoir pleuré le soir du décès de la reine. "J'aurais voulu déposer des fleurs, ou même faire la queue à Londres, mais je n'ai pas pu", regrette-t-elle. A l'image, les membres de la famille royale entrent dans l'abbaye de Westminster, la cérémonie religieuse démarre dans un silence de cathédrale, tout juste troublé par l'hymne national en fin d'office. Pour le chanter, la moitié de la salle obscure se lève. Certains ont les yeux embués. L'émotion grandit encore lorsque le cercueil de la reine est transporté devant Buckingham Palace, "pour la toute dernière fois", souligne le commentateur.

"On voulait vivre ça à fond"

A part pour God Save The King et quelques murmures, le silence reste de rigueur au bout de deux heures de diffusion. A tel point que la salle frémit lorsque le son de Big Ben et des coups de canon – un tir chaque minute – retentissent en stéréo. Quelques éclats de rire se font aussi entendre lorsque les spectateurs remarquent que des soldats n'ont d'autre choix que de marcher dans des excréments de chevaux sur le parcours de la procession. Aux alentours de 13h30, une fois le cercueil de la reine en route pour le château de Windsor, quelques spectateurs s'autorisent à partir. A l'inverse, d'autres se mettent à l'aise, comme cette femme qui enlève ses chaussures pour le reste de la retransmission, prévue pour durer encore deux bonnes heures.

Isabell et Jannika, deux lycéennes, voulaient faire "quelque chose de spécial" pour les obsèques d'Elizabeth II. (PIERRE-LOUIS CARON / FRANCEINFO)

A la sortie du cinéma, Jannika et Isabell, 15 et 16 ans, se réjouissent d'avoir pu suivre les funérailles dans ces conditions. "On voulait vivre ça à fond, et on se disait que ce serait encore plus mémorable si l'on venait ici", explique la plus jeune. "C'est quand même la dernière reine avant un moment !" ajoute son amie. Les deux adolescentes ont apprécié l'ambiance discrète des lieux et se sont trouvées "tristes et affectées" par les images de la famille royale. Mais pour elles, l'hommage s'arrête là. Il est grand temps de profiter du reste de la journée, fériée au Royaume-Uni.