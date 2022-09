Mort d'Elizabeth II : à quand une nouvelle reine d'Angleterre ?

Cela faisait 70 ans que le trône britannique était occupé par une femme. Elizabeth II est morte jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans. La reine d'Angleterre venait de fêter son jubilé de platine au printemps 2022. Elle a battu le record du règne le plus long de la monarchie britannique détenu jusque-là par son aïeule la reine Victoria qui a dirigé le Royaume-Uni pendant 63 ans, sept mois et deux jours, entre 1837 et 1901.

Après le décès d'Elizabeth II, son fils aîné devient donc le roi Charles III. Et, de fait, son épouse Camilla est désormais reine consort, c'est-à-dire qu'elle ne règne pas. Après Charles III, c'est son fils le prince William qui devrait prendre la suite, puis son petit-fils le prince George qui a actuellement 9 ans. Elizabeth II aura sans doute été la dernière reine d'Angleterre avec de réels pouvoirs avant de nombreuses années, certainement des décennies, même s'il y a plusieurs personnalités féminines dans l'ordre de succession. Ce dernier se fait par stricte primogéniture, sans préférence masculine, depuis 2011. Ce qui signifie que l'enfant le plus âgé du souverain hérite du trône, que ce soit un homme ou une femme.

La princesse Charlotte est la première fille dans l'ordre de succession

Après son père, le prince William, et son grand-frère, le prince George, on retrouve la princesse Charlotte dans l'ordre de succession. Troisième dans l'ordre de succession, Charlotte de Cornouailles et de Cambridge, la fille de William et Kate âgée de 7 ans, ne pourrait accéder au trône que si son père et son grand frère venaient à disparaître, que George n'avait pas d'héritier masculin, ou qu'il refuse de devenir roi. C'est ce qu'il s'était passé pour George VI, le père d'Elizabeth II. Son grand-frère, Edouard VIII avait renoncé au trône après un an de règne pour épouser Wallis Simpson.

La fille du prince Harry et de Meghan Markle pourrait elle aussi être reine

Même s'il s'est mis en retrait de la monarchie et qu'il a perdu ses titres officiels depuis son froid avec sa grand-mère, le prince Harry, est toujours inclus dans la lignée royale. Ses enfants aussi. Il a un fils et une fille avec sa femme Meghan Markle. Leur fille, Lilibeth, née en 2021, est septième dans l'ordre de succession, derrière son grand frère Archie.

L'unique fille d'Elizabeth II probablement jamais reine

Elizabeth II et le prince Philip n'ont eu qu'une seule fille : la princesse royale Anne. Comme elle est née avant l'abrogation de la préférence masculine en 2011, elle passerait derrière ses deux petits frères Andrew et Edward et leurs progénitures. Quasiment sûre de ne jamais devenir reine d'Angleterre, la princesse Anne a toujours vécu une vie discrète, loin des médias, mais bien remplie notamment par sa passion pour l'équitation.