Famille royale britannique : en nommant Camilla reine consort, Elisabeth II met fin à une controverse de plus de vingt ans

M. Boisseau, C. Madini

En ce week-end d’anniversaire les 5 et 6 février, et après 70 ans de règne, la reine Elisabeth continue de trancher les sujets qui fâchent. On retrouve Mathieu Boisseau à Londres, qui commente le choix de la reine qui concerne Camilla, la deuxième épouse du prince Charles.