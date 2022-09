Infographie Mort de la reine Elizabeth II : quel est l'ordre de succession sur le trône britannique ?

La reine est morte, vive le roi ! Après plus de 70 ans de règne, la reine Elizabeth II s'est éteinte "paisiblement" jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, dans son château de Balmoral, en Ecosse. Dans la foulée, son fils aîné, Charles, est devenu roi, sous le nom de Charles III. Il sera proclamé souverain samedi matin, au palais de Saint-James, à Londres. Après la disparition de la monarque, huit fois grand-mère et douze fois arrière-grand-mère, franceinfo dresse le tableau de l'ordre de succession immédiat au trône britannique.

>> Mort de la reine Elizabeth II : suivez en direct les hommages

Ordre de succession au trône britannique après la mort d'Elizabeth II. (​WPA POOL, SAMIR HUSSEIN, CHRIS JACKSON, KARWAI TANG, MAX MUMBY / GETTY IMAGES​ / ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Le roi Charles III monte sur le trône

A l'âge de 73 ans, le roi Charles III est le plus vieux souverain à coiffer la couronne du royaume britannique. Anciennement prince de Galles, cela faisait plusieurs années qu'Elizabeth II le préparait à sa succession. En 2018, l'ancienne monarque avait également désigné son fils comme son successeur à la tête du Commonwealth. Le nouveau souverain s'exprimera pour la première fois à la télévision en tant que roi ce vendredi soir.

Auprès des Britanniques, Charles III n'est pas la figure royale la plus populaire. Beaucoup de ses sujets lui ont tenu rigueur de son divorce avec la princesse Diana, surnommée "Lady Di", adorée de tous les Britanniques, morte tragiquement en 1997. L'impopularité de l'héritier du trône a été nourrie par la liaison extra-conjugale qu'il a entretenue avec Camilla Parker Bowles, son amour de jeunesse, qu'il a depuis épousé et qui devient désormais la reine consort.

Le très populaire prince William se rapproche de la Couronne

A la mort du roi Charles III, son fils aîné, le prince William, prendra sa succession. Premier enfant de "Lady Di", le dauphin est bien plus populaire que son père. Au deuxième trimestre, il était le troisième membre de la famille royale le plus aimé des Britanniques, derrière sa grand-mère, la défunte Elizabeth II, et son épouse, Kate. Il comptait 66% d'opinions favorables, contre seulement 42% pour l'actuel roi Charles III. Avec son épouse Kate, William incarne la nouvelle génération de la famille royale et la relève. Au cours des dernières années, ils ont endossé de plus en plus de responsabilités, multipliant les apparitions au nom de la couronne.

Les trois enfants de Kate et William suivent

De l'union de Kate Middleton et du prince William sont nés trois enfants : le prince George (9 ans), la princesse Charlotte (7 ans) et le prince Louis (3 ans). En tant qu'aîné, George est maintenant le deuxième héritier de la couronne dans l'ordre de succession au trône, après son père William. George et Charlotte ont accompli au cours de l'année leurs premiers engagements royaux aux côtés de leurs parents, signe de la volonté de William et Kate d'inscrire leur descendance dans la continuité de l'ordre monarchique.

Le prince Harry en sixième position

Le prince Harry, frère du prince William et fils cadet de Charles et Diana, est sixième dans la liste pour accéder au trône. Il a été rétrogradé dans l'ordre de succession par la naissance des trois enfants de William et Kate. Après un mariage princier en 2018 avec l'actrice américaine Meghan Markle, le petit-fils préféré de la reine Elizabeth II a abandonné toute obligation royale et refait sa vie en Californie, avec son épouse et ses deux jeunes enfants. Une décision qui a fait scandale outre-Manche. Le couple a fait étalage de ses rancœurs contre la famille royale dans une interview à la télévision américaine, laissant entendre notamment qu'elle était raciste.

Les deux enfants de Meghan et Harry après leur père

Les deux enfants de Harry et Mehghan suivent leur père dans l'ordre de succession. Archie (3 ans), le premier, suivi de Lilibet Mountbatten-Windsor (1 an), prénommée d'après le surnom de sa grand-mère, la reine Elizabeth II. Les deux bambins portent le titre de prince et de princesse, depuis que leur grand-père est devenu roi sous le nom de Charles III.