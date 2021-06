Le prince Harry et Meghan Markle annoncent la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

Ils lui ont donné les prénoms de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont fait part "avec une immense joie", dimanche 6 juin, de la naissance de leur deuxième enfant, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, née vendredi matin, à 11h40, dans un hôpital de Santa Barbara (Etats-Unis).

Lilibet, qui pèse près de 3,5 kg, a été baptisée ainsi en hommage à la reine Elizabeth II, expliquent le duc et la duchesse du Sussex dans un communiqué. Son second prénom, Diana, rend quant à lui hommage à la mère du prince Harry, la princesse Diana.

Le couple, installé aux Etats-Unis depuis sa mise en retrait de la famille royale, est déjà parent d'Archie Harrison, âgé de 2 ans. Harry et Meghan ont révélé qu'ils attendaient une fille lors de leur entretien avec Oprah Winfrey, diffusé en mars.

Huitième dans l'ordre d'accession au trône

Leur petite fille est le 11e arrière-petit-enfant de la reine. Lilibet "Lili" Diana figure en huitième place dans l'ordre d'accession au trône, derrière son grand-père Charles, son oncle William, les trois enfants de ce dernier (George, Charlotte et Louis), son père Harry et son grand frère Archie.

Comme le précise CNN (en anglais), elle possède également la double nationalité américaine et britannique, ce qui signifie qu'elle pourrait potentiellement devenir présidente des Etats-Unis lorsqu'elle sera plus grande, tout en étant également candidate au trône britannique.

La reine et la famille royale "ravis de la nouvelle"

La reine Elizabeth II et la famille royale se sont dit "ravis" par cette naissance. La souveraine, son fils le prince Charles et son épouse Camilla, ainsi que le prince William et son épouse Kate "ont été informés et sont ravis de la nouvelle de la naissance d'une fille pour le Duc et la Duchesse de Sussex", a déclaré une porte-parole de Buckingham.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également adressé ses félicitations au couple. "Toutes mes félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour la naissance de leur fille", a tweeté le chef du gouvernement conservateur.