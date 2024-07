Législatives au Royaume-Uni : Keir Starmer nouveau Premier ministre

Le chef des travaillistes a été nommé chef du gouvernement ce vendredi 5 juillet, après la victoire écrasante de son parti de centre-gauche aux législatives jeudi.

C'est l'homme qui met fin à 14 ans de règne des conservateurs. Sur le perron de Downing Street à Londres (Royaume-Uni), Keir Starmer savoure l'instant. Les électeurs ont fait virer la carte du Royaume-Uni du bleu en rouge. Le nouveau Premier ministre vient de guérir son parti de la défaite chronique. "C'est ainsi que nous gouvernerons : le pays d'abord et le parti ensuite", a-t-il déclaré, avant de promettre le changement aux électeurs.

Il a en effet changé son propre camp. En quatre ans, il a opéré un virage vers le centre et renoncé à certains marqueurs de la gauche, comme la taxation des plus riches, au point d'être parfois décrit comme un conservateur.

Origine modeste

Fils d'une infirmière et d'un ouvrier, il devient l'un des Premiers ministres aux origines les plus modestes. Ancien avocat, son image lisse et austère lui vaut d’être caricaturée en Buzz l’Éclair pour sa ressemblance physique, mais aussi pour son côté sérieux et robotique. Après 20 mois à Downing Street, Rishi Sunak, en difficulté dans les sondages, avait tenté un coup de poker en convoquant les élections avec plusieurs mois d’avance.