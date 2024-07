Départs en vacances : les premiers voyageurs prennent la route

Les premiers départs en vacances ont lieu, vendredi 5 juillet. Entre tensions politiques et météo morose, la pause estivale était attendue de tous.

Vendredi 5 juillet, à la gare Montparnasse de Paris, les premiers vacanciers sont sur le départ. Un père de famille souhaite oublier les tracas de la vie citadine. Des lycéens, qui viennent tout juste de terminer leurs examens, partent également. Au total, 1,2 million de voyageurs vont prendre le train durant ce premier week-end de départ en vacances. Ceux qui prendront la route, eux, espèrent échapper à une météo capricieuse.

Les élections dans un coin de la tête

Ils ont tous la même chose en tête : "ne plus penser au travail, ne plus penser à l'école et profiter", affirme un homme. Certains, déjà arrivés sur leur lieu de vacances, ont tout de même l'esprit occupé. "On attend les élections, et puis on verra la suite", assure une femme. Un commerçant espère de son côté lancer pleinement la saison. "Les gens vont se lâcher, parce qu'ils ne peuvent pas toujours vivre dans la morosité. Ils vont quand même apprécier les bords de mer", anticipe-t-il.