Grèce : un an après les incendies, Rhodes est toujours meurtrie

L'île de Rhodes a subi d'importants incendies durant plusieurs jours à l'été 2023. Un an après, les habitants continuent de reconstruire.

À Rhodes (Grèce), un homme retourne voir, affligé, les ruines de sa maison. Construite en bois il y a plus de 30 ans, l'habitation n'a pas résisté aux incendies de 2023. Durant cet été, toute une partie du sud de Rhodes s'est embrasée durant des jours. Des villages ont été pris en tenaille et des dizaines de milliers de touristes ont été obligés de fuir sur les routes. Des évacuations d'urgence ont eu lieu à pied, en bus ou en bateau, parfois au milieu de la nuit.

Près de 15% de la surface de Rhodes a brûlé

Un an plus tard, des dizaines d'habitants n'ont pas encore reconstruit leurs maisons et sont relogés provisoirement dans des studios prêtés par l'église. "Le feu a brûlé pendant 11 jours et personne n'a vraiment réagi", regrette Ioannis Stouppos, habitant de Kiotrari. Ce sentiment d'abandon est partagé par d'autres à Rhodes. Un restaurateur, qui n'était pas assuré, n'a reçu que 2 000 euros d'aides de l'État. Pour s'en sortir, il s'est endetté. En juillet 2023, près de 15% de la surface de l'île a brûlé.