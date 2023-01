Eurozapping : les urgences britanniques débordées

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 2 janvier.

En Grande-Bretagne, l'hôpital est au bord de l'asphyxie. Les patients doivent attendre jusqu'à quatre jours pour être soignés. Les urgences britanniques sont débordées. Avec des milliers de cas de Covid et de grippe, l'hôpital n'arrive plus à faire face. Entre 300 et 500 personnes supplémentaires meurent chaque semaine. Les infirmiers et les ambulanciers multiplient les appels à la grève. Ils exigent de meilleures conditions de travail et une hausse de salaires dans un pays où l'inflation a dépassé les 10 %.



Près de 300 écologistes mobilisés en Allemagne

En Allemagne, des manifestations ont eu lieu contre l'extension d'une mine de charbon, près de Düsseldorf. Des ballots de paille ont été enflammés pour bloquer une route. Environ 300 écologistes mobilisés veulent empêcher la destruction du village qui permettrait d'assurer l'extension d'une mine de charbon. L'évacuation des militants pourrait avoir lieu dès le 10 janvier.