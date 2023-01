Guerre en Ukraine : une pluie de missiles s'abat sur le pays

Depuis dimanche 1er janvier, une quarantaine de frappes russes ont touché plusieurs villes ukrainiennes.

Des missiles sont tombés par dizaines à Kiev, en Ukraine, lundi 2 janvier. Certains ont touché les habitations, faisant plusieurs victimes. Un homme de 73 ans pleure la femme de son fils, tuée lors d'une frappe russe qui a touché leur maison. "On a construit notre maison avec nos économies, pendant cinq ou six ans. Voilà tout ce qui reste. Ils ne sont pas humains, ce sont des bêtes", déplore-t-il.



63 militaires russes tués selon le Kremlin

Une quarantaine de frappes russes ont touché de nombreuses villes ukrainiennes, ces deux derniers jours, faisant au moins cinq morts et une cinquantaine de blessés. De son côté, l'Ukraine a frappé Makiivka, dans l'est du pays, causant la plus lourde perte admise par Moscou en une seule attaque. Selon le Kremlin, 63 militaires russes ont été tués. Kiev évoque pour sa part près de 400 soldats russes tués.