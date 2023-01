Allemagne : la vidéo des voeux "désastreux" de la ministre de la Défense fait polémique

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

La vidéo ne dure qu'une minute. Mais une minute assez pénible à regarder. La ministre de la Défense allemande, Christine Lambrecht, est filmée au téléphone, de nuit à Berlin, debout sous la lumière orange de l'éclairage public. L'image est très mal cadrée : on ne voit pas ses jambes, elle a trop de ciel au-dessus de sa tête, mais à ce stade, c'est un détail. Ensuite, la ministre est sans cesse décoiffée par des rafales de vent et son micro à 3km : ses propos sont inaudibles.

La seule chose qu'on entend distinctement, ce sont les tirs anarchiques de pétards et de feux d'artifice du nouvel An : les Allemands se sont particulièrement lâchés cette année – après deux ans de privation pour cause de Covid. Il y a même eu des dizaines de blessés, un mort près de Leipzig. Mais la ministre reste imperturbable.

La guerre, "l'occasion de nombreuses expériences"

Ce qui est encore plus déplacé, c'est que Christine Lambrecht parle de la guerre en Ukraine comme d'une expérience professionnelle... passionnante. Elle dit "Ça a été pour moi l'occasion de nombreuses expériences... et j'ai pu faire de beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables. Pour cela, je vous dis un grand merci". Au même moment en Ukraine, on entendait le même genre de tirs... mais des tirs de missiles russes.

Cette intervention "désastreuse" "aurait déjà été embarrassante pour un maire de village bénévole", écrit le quotidien Bild, qui parle d'une ministre "en panne". "Pour une ministre de la Défense d'un pays membre de l'Otan", "elle fait honte à toute l'Allemagne". "Mais personne ne lui reprochera. Tout simplement parce que plus personne ne prend notre ministre de la Défense au sérieux".

Cet épisode couronne une année 2022 qui a été difficile pour Christine Lambrecht (membre du SPD, le parti social-démocrate). En poste depuis décembre 2021, elle accumule moqueries et critiques, y compris dans son propre camp : "Les doutes quant à son aptitude à occuper ce poste existent depuis longtemps", dit le Tagesspiegel. Il est temps que le chancelier en tire les conséquences".

Lors de son point presse du lundi le porte-parole du ministère s'est contenté d'expliquer qu'il s'agissait d'une "vidéo privée" sur un compte instagram, réalisée "sans ressource officielle". Ca n'a pas calmé la bronca. "Si le chancelier Scholz n'intervient pas et ne change pas sa pire ministre, elle fera du gouvernement fédéral et de toute l'Allemagne la risée de tous" ajoute Bild.

Passivité et inaction

Ce qu'on lui reproche ? D'abord un soutien beaucoup trop timide à l'Ukraine. Fin janvier, elle se félicite d'envoyer 5 000 casques à Kiev alors que le pays qui se prépare à l'invasion russe demande des armes lourdes. De la passivité et de l'inaction aussi en interne. Alors que l'Allemagne vient de prendre un tournant historique en matière de défense avec un fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros pour son armée, en décembre, elle n'avait toujours pas réussi à refaire les stocks de munitions de la Bundeswher.

Même les membres du parti le disent à mots couverts : Lambrecht ne s'intéresse en réalité ni à l'armée allemande, ni à la guerre. Il n'y a aucune trace de réformes rapides, d'investissements, de modernisation. Lors de sa première interview après sa prise de fonction, elle avait déclaré dans une interview qu'elle ne connaissait pas les grades de la Bundeswehr. Cinq mois plus tard, au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, elle confirmait... qu'elle ne les connaissait toujours pas.

Mme Lambrecht incarne aussi, aux yeux des Allemands, les lacunes d'une armée dont le matériel est vétuste. Mi-décembre, Berlin a dû suspendre de nouvelles commandes de blindés Puma après une série de pannes touchant les blindés déjà utilisés par l'armée. Pour le Süddeutsche Zeitung, les erreurs répétées de la ministre "constituent une énorme hypothèque" pour une armée censée se moderniser et recouvrer une importance stratégique en temps de guerre.

Son fils dans l'hélicoptère du ministère

Sans oublier ses déboires personnels, comme en avril lorsqu'elle embarque son fils de 21 ans dans son hélicoptère Cougar de l'armée, d'abord pour un déplacement sur un site militaire ensuite pour aller passer le week-end de Pâques sur l'île de Sylt, dans le Schleswig-Holstein. C'est lui qui évente l'affaire en publiant une photo sur Instagram.

Et même si la ministre assure avoir réglé la facture (ce type de vol est estimé à 5000 euros de l'heure par les médias), la polémique la fragilise. Des appels à la démission se font déjà entendre à cette occasion.

Dans la famille, on n'est vraiment pas doué avec les réseaux sociaux ! Ca pourrait finir par coûter son poste à Christine Lambrecht. Elle ne serait pas la première : la ministre écologiste de la Famille, partie en vacances en France après les inondations de l'été dernier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avait elle aussi du quitter son poste.

Mais Olaf Scholz se résoudra-t-il à lâcher une ministre qu'il l'a lui-même choisie ? "Elle sera une ministre de la Défense très, très importante pour la République fédérale d'Allemagne", avait-il promis lors de sa nomination. Le chancelier n'a pas pour habitude de laisser tomber ses collaborateurs à la première tempête.