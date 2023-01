Covid-19 : l'épidémie atteint un niveau spectaculaire en Chine

Selon plusieurs estimations, la nouvelle vague de Covid-19 pourrait provoquer le décès d'un à deux millions de personnes en Chine.

Une file ininterrompue de cercueils à l’extérieur. Une centaine de familles attend devant le crématorium débordé d'une ville, non loin de Shanghai (Chine). Ces derniers jours, les images partagées sur les réseaux sociaux montrent des scènes similaires un peu partout en Chine. Les crématoriums ne parviennent plus à gérer l’afflux de défunts. Par endroits, on en dénombre quatre fois plus qu’en temps normal.



Les patients attendent des heures

Depuis que la Chine a brusquement mis fin aux restrictions sanitaires le 7 décembre dernier, les hôpitaux sont submergés par les malades du Covid, pour la plupart des personnes âgées. Dans les meilleurs hôpitaux de Shanghai, les patients attendent des heures, certains hurlent pour voir un médecin. Même les autorités ont reconnu que l’ampleur de l’épidémie est impossible à déterminer. Selon plusieurs estimations, cette nouvelle vague de Covid-19 pourrait provoquer le décès d'un à deux millions de personnes en Chine, où moins de 10% de la population est vaccinée.