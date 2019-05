Attentat de Lyon : le suspect avoue avoir prêté allégeance au groupe Etat islamique

L'informaticien de 24 ans, principal suspect dans l'enquête de l'attentat de Lyon (Rhône) se livre de plus en plus aux enquêteurs. Il affirme avoir prêté allégeance au groupe État Islamique et son chef Abou Bakr al-Baghdadi. "Il explique aussi que s'il a fait exploser sa bombe artisanale deux jours avant les élections européennes, c'est parce qu'il espérait influer sur le scrutin, faire grimper le vote populiste et pousser les musulmans à la révolte", explique la journaliste Sophie Neumayer, en direct de la DGSI, à Paris.

Un attentat préparé seul

Son acte semble avoir été prémédité depuis plusieurs semaines, puisqu'il a détaillé de quelle manière il s'est procuré les différents composants qui lui ont servi à confectionner le colis piégé au domicile familial. Le jeune Algérien affirme avoir agi seul. Ses parents et son frère ont été remis en liberté jeudi 30 mai, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux.