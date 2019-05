Marseille : une course en kayak pour le ramassage des déchets

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Derrière le paysage de carte postale méditerranéenne offerte par la ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), la cité phocéenne borde la mer la plus polluée au monde selon le Fonds mondial pour la nature. Face à ce constat d'échec, 80 sportifs se sont lancé un sacré défi. Ces derniers, à bord d'un kayak, ont pour mission de ramasser le maximum de déchets possibles sur huit kilomètres de littoral.

Des découvertes étonnantes

À bord des embarcations, les sacs sont tous remplis de déchets en tous genres. Plastiques, trottinettes, gouttières et pièces métalliques : un amas de détritus lourd de 1.5 tonne a été collecté en l'espace de quelques heures. "Toutes les concentrations de déchets stagnent et restent dans la mer, donc effectivement il me semble que c'est la mer la plus polluée du monde", déplore Emmanuel Laurin, nageur-organisateur du Grand Défi.

