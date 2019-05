Environnement : une île artificielle pour accueillir les déchets à Singapour

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Près de 3 millions de déchets déversés chaque année. L'île artificielle créée au large de Singapour est devenue une curiosité qui attire l’œil des Singapouriens qui viennent faire du tourisme à l'endroit où leurs poubelles sont déversées. À Singapour, les habitants produisent 8 millions de tonnes de déchets par an. Presque le double de Paris. La propreté des rues est pourtant une affaire d'État. Tous les déchets non-recyclés finissent dans des incinérateurs. Ils sont ensuite placés dans une énorme cuve et enfournés à plus de 1000 degrés.

200 tonnes de déchets chaque jour

"Les ordures occupent de l'espace surtout à Singapour. En les brûlant, on réduit leur volume de 90%", détaille Chong Kuek On, directeur général du centre d'incinération. Les cendres sont ensuite mouillées et transportées par bateau vers l'île poubelle. Elle accueille chaque jour 2000 tonnes de déchets. À cet endroit, il y avait deux îlots naturels entre lesquels un immense mur sous-marin a été créé et dont l'espace est comblé petit à petit par les cendres des déchets. La moitié est aujourd'hui remplie.

