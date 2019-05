VIDEO. Comment la SNCF transforme ses vieux TGV en trains Ouigo

Des trains à l'allure moderne et aux prix attractifs. C'est la proposition de Ouigo depuis 2013 pour de milliers de voyageurs. Mais derrière ces trains se cachent de vieux TGV qui ont au moins dix ans d'ancienneté. Ils sont vidés dans un entrepôt près de Strasbourg, en Alsace. Le but est de rentabiliser le moindre mètre carré. Un réaménagement qui offre 318 places en plus par train.

Cette opération coûte 9 millions d'euros, soit trois fois moins que pour une rame neuve. Il faut ensuite changer les roues pour un nouvel engin qui doit avaler beaucoup plus de kilomètres qu'un TGV classique. "Une rame classique sera sollicitée environ 7h par jour alors qu'une rame Ouigo on l'a sollicite 13h par jour donc on a besoin d'avoir des éléments très fiables" détaille Romain Molter, responsable atelier des essieux. Après quatre mois de travaux, un Ouigo repart pour 15 ans de circulation selon la SNCF.

