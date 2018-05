Attaque au couteau à Paris : "Daech existe toujours, nous sommes toujours sous cette menace élevée"

Georges Fenech, secrétaire national Les Républicains, appelle sur franceinfo le gouvernement à "renforcer toujours et encore les moyens de lutte" contre le terrorisme, après l'attaque au couteau à Paris revendiquée par l'État islamique samedi.

"Daech existe toujours, quoi qu'on en dise. Il y a encore des poches qui n'ont pas été éradiquées", a réagi sur franceinfo Georges Fenech, secrétaire national Les Républicains en charge de la justice, après l'attaque au couteau à Paris samedi 12 mai au soir. L'attaque, qui a fait un mort et quatre blessés, a été revendiquée par le groupe État islamique. "Nous sommes toujours sous cette menace", a indiqué l'ancien président de la commission d’enquête sur les attentats de 2015.

franceinfo : Qu'attendez-vous des autorités après cette attaque à Paris ce samedi ?

Georges Fenech : Ce qu'on attend des autorités, du président de la République et du Premier ministre, c'est de renforcer toujours et encore les moyens de lutte, que ce soit au niveau du renseignement pour détecter les signaux faibles de ces individus qui peuvent passer à l'acte à n'importe quel moment, que ce soit la sensibilisation de tous les acteurs de la société et surtout la lutte contre le phénomène de la radicalisation qui gangrène certains quartiers, certaines mosquées, certaines écoles. C'est un travail de longue haleine qui doit mobiliser tous les acteurs de la société aujourd'hui.

Vous êtes favorable à des mesures préventives ?

Bien sûr, même si la répression est très importante. Mais il vaut mieux éviter l'acte, le basculement dans la radicalisation. Nous attendons toujours la création de ces places de prison étanches qui avaient été annoncées par le ministère de la Justice. Nous sommes dans une pénurie totale. Il y a une véritable cocotte-minute dans les prisons françaises aujourd'hui avec quelques 1 500 individus radicalisés. On voit bien que le prosélytisme continue à opérer. Il y a une question de moyens qui se pose aujourd'hui. Nous attendons de l'autorité politique qu'elle réponde à cette question.

Qu'est ce qui a été fait depuis les derniers attentats en France ?

Beaucoup de choses ont été faites depuis les attentats du Bataclan. On a équipé les forces intermédiaires. On a vu leur intervention au Super U de Trèbes. On a beaucoup progressé incontestablement. La création du task-force à l'Elysée, un renforcement du personnel. Cependant on est face à un défi majeur de notre société avec des individus qui sont présents sur notre territoire qui n'ont même pas besoin d'aller s'entraîner sur d'autres territoires ou lieux de combat pour passer à l'acte.