Prise d'otages dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aude : au moins un mort, l'homme retranché se revendique de Daech

Une prise d'otages est en cours vendredi dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aude. Plus tôt dans la matinée quatre CRS en civil ont été pris pour cible à Carcassonne.

Une prise d'otages est en cours dans un supermarché de Trèbes, à environ 8 km de Carcassonne, dans l'Aude, vendredi 23 mars, a appris franceinfo de source proche de l'enquête. Il y a au moins un mort, a appris franceinfo de source judiciaire.

Un homme armé a fait irruption dans le magasin Super U vers 11 heures. Selon plusieurs sources policières recueillies par franceinfo, le preneur d'otages a crié "Allahou akbar" en faisant irruption dans le magasin.

Le GIGN et la BRI sont sur place et le quartier a été bouclé. La préfecture confirme "une opération en cours" et demande d'éviter le secteur. Le parquet de Carcassonne a indiqué que le preneur d'otages s'est réclamé du groupe jihadiste Etat islamique.

[OPERATION POLICE]

⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ⚠️

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 mars 2018

Quatre CRS visés par des tirs à Carcassonne

Peu avant cette prise d'otages, quatre CRS d'une compagnie de Marseille qui faisaient leur footing en civil se sont fait tirer dessus par un homme près de la caserne de Carcassonne (Aude), avenue du général Leclerc. Un policier a été blessé. Il a un poumon perforé et deux côtés cassées mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il a été transporté à l'hôpital de la ville.

L'homme a tenté de les écraser, d'après une source policière. Il a freiné brutalement puis ouvert le feu à cinq reprises avec une arme de poing.

A ce stade, aucun lien formel n'est établi entre les deux événements, la fusillade et la prise d'otages, même s'il est probable qu'ils soient liés.

La section antiterroriste saisie

La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie de la fusillade et de la prise d'otages. Une enquête est ouverte du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, séquestrations en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminelle. L'enquête est confiée a la SDAT, la DGSI et la DIPJ de Montpellier.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb se rend "immédiatement" sur les lieux de la prise d'otages dans l'Aude, annonce-t-il sur Twitter. Il a fait un premier point de situation en visioconférence avec les forces de l'ordre depuis le Rhône, où il était en déplacement.

"Toutes les informations dont nous disposons au moment où je parle laissent à penser qu’il s’agirait d’un acte terroriste", a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe vendredi, depuis Mulhouse, où il se trouvait en déplacement. Il a confirmé que la prise d'otages était toujours "en cours". Un assaut se prépare. Il pourrait être mené par le GIGN ou la BRI.

Edouard Philippe va "écourter son déplacement à Mulhouse" et rentrer à Paris pour suivre la situation en liaison "étroite et constante" avec Emmanuel Macron.