DIRECT. Prise d'otages dans l'Aude : au moins un mort selon un bilan provisoire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TREBES

: "Le pronostic vital n'est pas engagé."



Le chef du gouvernement a donné des nouvelles de l'état de santé du CRS blessé ce matin à Carcassonne lors d'une attaque contre quatre d'entre eux.

: "Un homme a crié et a tiré des cours de feu à plusieurs reprises. J'ai vu une porte de frigo, j'ai demandé aux gens de venir se mettre à l'abri. Nous étions dix et nous sommes restés une heure. Il y a eu encore des coup de feu et on est sorti par la porte de secours derrière. (...) Il a crié 'Allah je ne sais pas quoi', je ne l'ai pas vu."



Une cliente du supermarché où a lieu la prise d'otages témoigne à franceinfo.

: Voici des images filmées il y a quelques minutes à Trèbes. On y voit des voitures de police foncer en pleine ville en direction du supermarché où a eu lieu la prise d'otages.



(FRANCE 3 OCCITANIE)

: "Les opérations ne sont pas achevées."

: "Tout laisse à penser qu'il s'agirait d'un acte terroriste."

: Le ministre de l'Intérieur a fait un point sur la situation en visioconférence avec les forces de l'ordre depuis le Rhône, où il était en déplacement. Gérard Collomb se rend sur place.

: La prise d'otages en cours dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aude, a fait au moins un mort, selon une source judiciaire de franceinfo.

: Le parquet de Paris ouvre une enquête du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, séquestrations sous conditions en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminelle. L'enquête est confiée à la SDAT, la DGSI et DIPJ de Montpellier.

: Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, annonce qu'il se rend sur place.

: Un très important dispositif est déployé : trois hélicoptères survolent la zone, des gendarmes de l'Aude sont sur place, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Narbonne est engagé, l'antenne du GIGN de Toulouse est mobilisée. De même que l'escadron de gendarmerie mobile de Nîmes.

: La section antiterroriste du parquet de Paris se saisit des faits.

: Le Premier ministre, Edouard Philippe, en déplacement à Mulhouse, évoque une "situation sérieuse".

: Selon les informations de franceinfo, le preneur d'otages a crié "Allah Akbar".

: "C'est une compagnie de CRS de Marseille, en déplacement à Carcassonne, qui a été visée", précise à franceinfo une source policière. Les CRS n'étaient pas armés. "Ils se sont tout de suite mis au sol mais l'un d'entre eux a été touché à l'épaule", souligne cette source.

: Le parquet annonce que le preneur d'otages qui est retranché dans le supermarché se revendique du groupe Etat islamique.

: Par ailleurs, franceinfo a confirmation d'une attaque visant des CRS à Trèbes. Quatre CRS, qui faisaient leur footing en civil, se sont fait tirer dessus par un homme près de la caserne de Carcassonne, avenue du général Leclerc. Un policier a été blessé et l'homme a tenté de les écraser. Il a freiné brutalement puis ouvert le feu avec une arme de poing.

: Karim, 55 ans, travaille à une centaine de mètres du Super U. "J’ai entendu des coups de feu, il y a une demi-heure, environ [vers 11h10]. A ce moment, il n’y avait que quelques gendarmes, mais maintenant, il y a au moins 200 ou 300 gendarmes. Il y a des gendarmes à côté de moi, on va bientôt être évacués. Tout le quartier est bouclé", raconte-t-il à franceinfo.





: Une prise d'otage est en cours dans le supermarché Super U.







(GOOGLE STREET VIEW)

: Selon les informations de franceinfo, un individu armé s'est retranché dans le supermarché depuis 11 heures. Le GIGN arrive sur place et le quartier a été bouclé.

: Le ministère de l'Intérieur ne donne pas davantage de détails. Et rappelle que "la priorité est à l'intervention des forces de police et de secours".