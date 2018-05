Attaque au couteau dans le centre de Paris : ce que l'on sait (et ce que l'on ne sait pas encore)

Un homme a tué un passant et en a blessé quatre autres, samedi soir, avant d'être abattu par la police.

L'attaque s'est déroulée dans un quartier très fréquenté de la capitale. Un homme armé d'un couteau a agressé des passants dans le centre de Paris, samedi 12 mai en début de soirée, faisant plusieurs victimes. Franceinfo vous résume ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas encore.

Que s'est-il passé ?

Peu avant 21 heures, samedi soir, un homme seul, muni d'un couteau, s'en est pris à plusieurs passants, choisis au hasard, dans la rue Monsigny (2e arrondissement). Cette rue est située entre la place de l'Opéra et la place de la Bourse, dans un quartier de bars, restaurants et théâtres, très fréquenté le samedi soir. Très vite, un important dispositif policier a alors été déployé, et les autres passants qui se trouvaient dans des bars ou des restaurants ont été confinés à l'intérieur des établissements.

Quel est le bilan ?

Selon un bilan communiqué par la préfecture de police de Paris peu avant 22h30, l'un des passants agressés a trouvé la mort, tandis que deux ont été blessées grièvement, avant d'être évacués "en urgence absolue" vers l'hôpital Georges-Pompidou (15e arrondissement). Deux autres passants ont été blessés plus légèrement.

L'auteur de l'attaque, lui, a été abattu. Alertées par des appels téléphoniques, les forces de police sont aussitôt intervenues, et "ont tenté d'utiliser un pistolet Taser à deux reprises, mais ça n'a pas fonctionné. Comme l'individu se rapprochait et a tenté de s'en prendre à l'un de nos collègues physiquement avec le couteau, il a dû faire usage de son arme de service à deux reprises pour neutraliser l'individu", a expliqué sur franceinfo Loïc Travers, du syndicat Alliance.

Que sait-on des motivations de l'assaillant ?

Pour l'instant, on ignore encore les motivations de l'auteur de cette agression au couteau. Et si ce mode opératoire a déjà été utilisé dans de nombreuses attaques terroristes, le parquet antiterroriste n'est pour l'heure pas saisi. L'enquête a été confiée la brigade criminelle.

Quelles sont les premières réactions ?

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a "salué" via son compte Twitter "le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant". "Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux", a-t-il ajouté.

"Ce soir, notre ville a été meurtrie, a de son côté réagi la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mes premières pensées vont à la famille de la victime qui a perdu la vie. Je pense également aux blessés et à leurs proches. Je veux leur dire que tous les Parisiens sont à leurs côtés."