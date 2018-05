DIRECT. Attaque au couteau dans le centre de Paris : au moins un passant tué et huit autres blessés, l'auteur de l'agression abattu

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PARIS

: Je reçois énormément de questions me demandant plus de détails sur cette agression. Deux choses à vous préciser : on dispose de témoignages contradictoires sur les motivations de l'assaillant, donc dans le doute, on s'abstient. Et ensuite, la préfecture de police va donner un point presse dans la soirée, où on en saura peut-être un peu plus.



L'événement s'est produit il y a quelques minutes.

: Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est fendu d'un tweet félicitant les forces de l'ordre.

: Selon une source policière à France 2 et France 3, le premier bilan fait état d'un mort et huit blessés chez les passants. L'auteur de l'attaque est lui aussi mort.

: Voilà ce que disent des témoins qui étaient présents dans le quartier.

: La préfecture de police confirme l'attaque, et précise que l'agresseur a été maîtrisé.

