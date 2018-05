Attaque au couteau à Paris : naturalisé français en 2010, fiché S depuis 2016... On vous résume ce que l'on sait de l'assaillant

Khamzat Azimov, l'auteur de l'attentat perpétré dans le centre de Paris samedi soir, avait 20 ans.

Il a tué un passant et en a blessé quatre autres. L'auteur de l'attaque au couteau perpétrée à Paris, samedi 12 mai en début de soirée dans le quartier de l'Opéra, a été rapidement abattu par les forces de police, avant d'être identifié dans la nuit. Franceinfo vous résume ce que l'on sait déjà de lui.

Qui était-il ?

L'auteur de l'attentat, qui ne portrait pas de papiers sur lui au moment de l'agression, a été identifié comme étant un jeune homme de 20 ans, nommé Khamzat Azimov. Né en 1997 en Tchétchénie (Russie), il avait obtenu la nationalité française en 2010, selon les informations obtenues par France 2. Le motif de sa naturalisation n'est en revanche pas encore connu. Selon les informations de France 3, il avait passé son baccalauréat à Strasbourg (Bas-Rhin) et s'était installé en région parisienne récemment avec ses parents.

Etait-il suivi par les services de renseignement ?

Il n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais "avait attiré l'attention des services de renseignement", selon une source judiciaire. Connaissant le mari d'une femme partie en Syrie, Khamzat Asimov faisait l'objet d'une fiche S depuis 2016. Selon nos informations, il était également inscrit au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Quelles étaient ses motivations ?

Si l'enquête devra éclaricir les motivations exactes de l'auteur de cette agression, le mode opératoire utilisé et le fait que l'assaillant ait crié "Allah Akbar" durant l'attaque a conduit à la saisine de la section antiterroriste du parquet de Paris, a annoncé le procureur de Paris, François Molins.

Tard dans la soirée, le groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque via son agence de propagande. "L'auteur de cette attaque au couteau à Paris est un soldat de l'Etat islamique et l'opération a été menée en représailles envers les Etats de la coalition" internationale antijihadiste en Irak et en Syrie, a déclaré une "source sécuritaire" à l'agence Amaq.