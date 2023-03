Israël-Palestine : récit des récents événements tragiques à Huwara

Au Proche-Orient, la tension ne cesse de monter en Cisjordanie. Dimanche 19 mars, deux Israéliens ont été blessés par balle, dont un grièvement, à Huwara, trois semaines après une nuit de violence qui a marqué les esprits. Récit de cette terrible nuit.

C’est l’histoire d’un village palestinien au cœur des collines de Cisjordanie. Il s’appelle Huwara. Et d’un engrenage de violence avec Yistar, une colonie juive voisine, située sur les hauteurs, à moins de 2 km à vol d’oiseau. Youssef Dmeidi habite à l’entrée de Huwara. Le 26 février dernier, il est dans la rue quand il voit arriver des colons, "250 à peu près". Des colons qui entrent dans le village. "Ils sont directement allés sur les premières maisons, pour mettre le feu", raconte l’habitant de Huwara. Le père de famille se barricade alors chez lui avec ses enfants. Et depuis son toit, il filme la scène. Des incendies, et des dizaines de colons dans la rue, regardant les flammes.

L'armée dépassée par les événements

Des dégâts matériels mais aussi des affrontements physiques d’une violence rare. Sur une vidéo, des Palestiniens armés de bâtons se replient dans leur magasin, et un groupe de colons, dont l’un armé d’une hache, va s’en prendre à deux hommes, dans leur voiture. Un mort et une centaine de blessés sont à déplorer. Pourquoi ces colons sont-ils venus à Huwara et avec quelles intentions ? Les équipes de France Télévisions sont montées jusqu’à leur colonie sur les hauteurs, pour y rencontrer un habitant, Kobi Ziat. "Malheureusement, ce sont des voisins qui veulent nous tuer", dit-il. Il explique que les colons sont descendus au village après l’assassinat le jour même par un Palestinien, de deux jeunes colons qui passaient en voiture dans le centre de Yitsar. Ce soir-là, qu’a fait l’armée israélienne pour éviter l’attaque des colons ? L’armée explique qu’elle a été dépassée par les événements.